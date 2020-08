Siviglia, Suso: "Loro pericolosi nelle ripartenze. Gol è per la mia famiglia"

Jesus Suso, giocatore del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale di Europa League vinta per 2-1 contro il Manchester United. Lo spagnolo, ex Milan, ha realizzato la prima delle due reti della formazione di Lopetegui: "E' stata un'emozione molto bella, la partita non è cominciata bene ma noi siamo stati bravi a trovare subito il pareggio. Nelle ripartenze sono stati molto pericolosi perché hanno giocatori veloci che ci hanno creato diversi pericoli".

Tre baci alla telecamera dopo il gol, per chi erano?

"Per la mia famiglia, la mia ragazza e i miei due figli. E' da tanto tempo che non li vedo a causa di questa situazione legata al Coronavirus"

Potresti trovare l'Inter in finale, sarebbe un derby personale...

"Sia l'Inter che lo Shakhtar Donetsk sono squadre forti, aspettiamo di capire cosa succederà domani e poi vedremo"

Ti stai togliendo un sassolino dalla scarpa dopo l'addio all'Italia?

"No, il Milan ha finito il campionato molto bene, ho seguito la squadra perché è parte del mio cuore avendoci giocato per diversi anni. Volevo venire qui per i compagni e l'allenatore, sono felice sia per me che per loro"

Nel tuo gol c'è stato l'assist di Reguilon, il Napoli lo cerca: gli hai parlato della Serie A?

"Ah, piace al Napoli? Non sapevo niente".