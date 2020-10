Siviglia, Suso: "Non vedo l'ora di tornare a Stamford Bridge. Possiamo andare lontano"

Suso, attaccante del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea: "Giocheremo tante partite di fila e non avremo molto tempo per pensare. Dobbiamo analizzare gli sbagli e andare avanti. Dobbiamo cercare di mantenere il possesso del gioco e provare a fare male al Chelsea. I primi minuti saranno decisivi. Dopo 8 anni torno a Stamford Bridge e non vedo l'ora di giocare. Dobbiamo dimostrare che il Siviglia gioca bene e che se continuiamo a rendere al massimo possiamo arrivare lontano".