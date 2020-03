Siviglia, Suso: "Sentivo di avere grandi possibilità di andare a Euro 2020 quest'estate"

Intervistato da As, il nuovo fantasista del Siviglia Suso ha parlato anche dell'emergenza Coronavirus in Spagna e delle sue ambizioni con la Nazionale spagnola: "Sto con la mia famiglia in isolamento, non usciamo di casa. Mi alleno da solo, ma quando succedono queste cose il calcio passa in secondo piano. Peccato, per i calciatori non è positivo fermarsi. Sarà necessario fare un altro mini-ritiro prima di ripartire. Sentivo poi, a livello personale, di avere grandi possibilità di andare all'Europeo visto che Luis Enrique mi ha sempre preso in considerazione. Ma oggi conta solo la salute delle persone, nient'altro".