Siviglia, tutti negativi i test della giornata di ieri. La squadra torna ad allenarsi, tranne Gudelj

vedi letture

Comunicato ufficiale del Siviglia emesso in giornata: i test individuali effettuati ieri sulla prima squadra e i dipendenti hanno tutti ottenuto un risultato negativo al COVID-19, così come quelli effettuati martedì scorso. Dopo questi test negativi la squadra tornerà ad allenarsi, individualmente, nel pomeriggio di oggi. Unica eccezione Gudelj che rimarrà isolato a casa essendo risultato positivo nella giornata di lunedì. Il Siviglia informa che verranno effettuati ulteriori test nelle giornate di sabato e lunedì, prima del viaggio in Germania in programma martedì prossimo.