Solo gol d'autore nel 2-2 tra Leicester e Manchester United: red devils raggiunti due volte

Dopo due vittorie consecutive, si ferma la corsa del Manchester United. Raggiunti a cinque minuti dalla fine, i red devils non sono andati oltre il 2-2 sul campo del Leicester che quindi - in attesa degli altri match validi per il 15esimo turno - conserva la seconda posizione.

La squadra di Solskjaer è andata in vantaggio per due volte: nel primo tempo con Rashford, nella ripresa con Bruno Fernandes, ma in entrambe le circostanze è stata raggiunta dai gol di Barnes e Vardy.

Quindici minuti per Edinson Cavani, mentre Paul Pogba è entrato al 54esimo al posto di James: clicca QUI per rileggere la diretta testuale del match.

Premier League, 15esima giornata

26 dicembre

Leicester-Manchester United 2-2

16.00 - Aston Villa-Crystal Palace

16.00 - Fulham-Southampton

18.30 - Arsenal-Chelsea

21.00 - Manchester City-Newcastle

27 dicembre

13.00 - Leeds United-Burnley

15.15 - West Ham-Brighton

17.30 - Liverpool-West Bromwich

20.15 - Wolverhampton-Tottenham

La classifica

Liverpool 31 punti

**Leicester City 28

Manchester United 27

Everton 26

Chelsea 25

Tottenham 25

Southampton 24

*Manchester City 23

Aston Villa 22

West Ham 21

Wolverhampton 20

*Newcastle 18

Crystal Palace 18

Leeds United 17

Arsenal 14

*Burnley 13

Brighton 12

Fulham 10

West Bromwich 7

Sheffield United 2

*=Una partita in meno

**=Una partita in più