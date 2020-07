Solskjaer: "Capisco quando Greenwood ha dormito bene o passato la notte alla Play"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, commenta il deludente pari contro il West Ham, esaltando Mason Greenwood, ancora in gol: "Si capisce subito quando Greenwood dorme bene o fa tardi giocando alla Playstation. Ogni tanto in allenamento non colpisce la palla quando tira. Contro il West Ham ha mostrato la sua solita conclusione, è davvero un grande finalizzatore. Non ci sorprende più nel vederlo segnare. Ho finito gli aggettivi per lui, è un grande goleador".