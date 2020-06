Solskjaer difende De Gea dopo le accuse di Keane: "Per me è il miglior portiere al mondo"

vedi letture

Nei giorni scorsi Roy Keane ha espresso delle critiche molto dure nei confronti di Harry Maguire e David de Gea, principali colpevoli del mancato successo del Manchester United contro il Tottenham e in generale calciatori ritenuti dall'irlandese sopravvalutati. In merito si è espresso il tecnico dei red devils, Ole Gunnar Solskjaer: "David è il miglior portiere al mondo" incalza il norvegese, aggiungendo: "Ha concesso due reti nelle ultime sette partite nelle quali abbiamo giocato contro City, Chelsea, ovviamente il Tottenham e l'Everton". Analizzando le due reti subite Solskjaer ammette che quello contro i Toffees subito lo scorso 1° marzo: "È stato strano" tuttavia il manager dello United si schiera apertamente con lo spagnolo: "Ha fatto grandi salvataggi, ha vinto partite e sono ancora convinto che sia il miglior portiere al mondo".

Per la cronaca è in rampa di lancio Dean Henderson, 23 anni, in prestito allo Sheffield United: "È un lavoro differente giocare per lo Sheffield United e giocare per il Manchester United. Sta imparando molto e un giorno sarà il portiere dell'Inghilterra e del Manchester United. Dipenderà da lui".