Solskjaer e le critiche: "Siamo lo United è normale. Quello che conta davvero è come ti rialzi"

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Basaksehir il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer è atteso dalla trasferta in casa dell’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico norvegese oggi in conferenza stampa ha risposto alle critiche piovute sui Red Devils dopo le ultime prestazioni: “Se ho fiducia in quello che stiamo facendo? Se non mi fido delle mie convinzioni e dei miei valori, della qualità del mio staff e dei giocatori, chi altri dovrebbe? Uno o due risultati negativi non cambiano niente. E’ stata una battuta d’arresto ma non molto tempo fa parlavamo in maniera positiva di questa squadra dopo le vittoria contro Lipsia e PSG. Il calcio è fatto di alti e bassi. Per andare avanti devi avere fede in ciò che fai. Sono cresciuto in questo club e quando sei allo United hai addosso sempre una grande pressione. Ci sono grandi aspettative perché questo è il miglior club al mondo. Le critiche sono la normalità e la differenza la fa come affronti le battute d’arresto. Da quello che ho visto i ragazzi sono molto concentrati e vogliosi di rispondere sul campo alle critiche”.

Solskjaer, poi, ha fatto il punto sulle condizioni della squadra: “Lindelof è ancora alle prese con il problema alla schiena che lo ha tenuto fuori in Champions League e continueremo a monitorarlo. Lingard, invece, sta tornando in piena condizione. Telles è tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop forzato a causa della positività al Covid-19. Martial è di nuovo disponibile dopo la squalifica e De Gea tornerà in porta”.