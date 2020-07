Solskjaer: "Greenwood talento naturale, il suo limite è il cielo. Jones ancora out"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Bournemouth: "Abbiamo un paio di infortunati. Adesso si incomincia a sentire la fatica, quindi potrebbero esserci un paio di cambiamenti, ma vediamo fino a domani. I ragazzi che non hanno giocato martedì vogliono giocare e sono pronti".

Jones e Tuanzebe out: “Phil e Axel saranno ancora fuori per un po '. Passeranno alcune settimane prima che Phil possa riprendere gli allenamento e probabilmente non vedremo Tuanzebe fino a settembre”.

La crescita di Greenwood: "Si sta comportando bene, da titolare o subentrato. Sta crescendo in modo fantastico in questa stagione, direi quasi che per lui il cielo è l'unico limite. È ancora un ragazzino e dobbiamo prenderci cura di lui, ma ha un talento naturale per il gol".