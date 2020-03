Solskjaer polemico con la FA: "Il Manchester City ha avuto un giorno in più per prepararsi"

Ole Gunnar Solskjaer si prepara al derby e rifila qualche stilettata alla Federazione, rea di aver favorito i rivali cittadini con il calendario: "La FA non ci sta aiutando, ha concesso al Manchester City 24 ore di riposo in più. Non posso crederci. C'è un derby domenica e dobbiamo giocare giovedì, che senso ha? Non c'è parita di condizioni. Era già accaduto l'ultima volta, quando avevamo vinto, ma in quella circostanza loro giocarono il martedì e noi il mercoledì. Queste 24 ore sono importanti, dovremo essere bravi a recuperare".