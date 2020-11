Solskjaer: "Spero Pogba possa esserci domani con l'Istanbul Başakşehir. Man United in ripresa"

L'allenatore del Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer, ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions League in programma domani contro l'Istanbul Başakşehir: "Giocare contro i club turchi è sempre difficile. Ci servono almeno 10 punti per passare alle fasi finali (attualmente il Manchester United ne ha 6, ndr), quindi domani proveremo a fare del nostro meglio e a vincere attraverso una prestazione positiva. Red Devils in ripresa? Dopo il ko di Istanbul abbiamo giocato molto bene e vinto contro l'Everton, poi abbiamo battuto il West Brom mantenendo la porta inviolata e sfiorando anche un passivo più ampio. Vogliamo continuare questa striscia".

Pogba ci sarà dopo l'esclusione col West Bromwich (l'ex Juve non era neanche in panchina)?

"Spero possa essere disponibile. Paul si è allenato questa mattina, sente ancora un po' di dolore e prenderemo una decisione in merito alla sua presenza e al suo impiego soltanto domani".