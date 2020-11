"Sono molto contento del nostro approccio". Rivedi Lampard dopo la vittoria in Champions

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Rennes in Champions League. Guarda il video con le dichiarazioni dell'allenatore: "Sono contento del nostro approccio a inizio partita, che non è stato tanto valido a fine partita. - continua l'inglese - Werner è un giocatore facile da gestire. L'ho lasciato in campo perché pensavo avesse la resistenza per giocare 90 minuti".