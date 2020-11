Sorpresa De Jong: per la prima volta col Barça gioca in difesa. Ma lo ha già fatto all'Ajax

Sorpresa Frenkie de Jong. Il ventitreenne di Arkel gioca centrale difensivo nel Barcellona contro la Dinamo Kiev. C'è lui al fianco di Gerard Piqué e non Clement Lenglet che va in panchina. Per l'olandese è la prima volta con la maglia dei catalani al centro della retroguardia dopo 13 volte in carriera con quella dell'Ajax.