Sorteggio Champions, Rose non vede l'ora di affrontare Guardiola: "Sarà una grande sfida"

Il Borussia Mönchengladbach sperava in un sorteggio più clemente dopo aver superato il "girone della morte" ed eliminato l'Inter. Marco Rose però è pronto per affrontare il Manchester City: "Ovviamente sarà una grande sfida, non vediamo l'ora. Conosciamo il Manchester City e il suo allenatore, sappiamo cosa ci aspetta, come giocano a calcio e le loro qualità individuali", ha detto al sito della UEFA.