Sorteggio Europa League, McManaman vede il Tottenham tra le favorite: "Può andare lontano"

Steve McManaman, ex calciatore di Liverpool e Real Madrid, ha parlato dei sorteggi di Europa League riferendosi in particolare al cammino di Arsenal e Tottenham: "Per l'Arsenal sarà difficile, ma posso credere che riuscirà a battere il Benfica. Diverse buone squadre usciranno ai sedicesimi. Potrebbe far piacere soprattutto al Tottenham, che ha buone possibilità di andare molto lontano", ha detto a BT Sport.