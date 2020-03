Sospendere o meno la Liga? Riunione fissata domani mattina alle ore 12.00

Arrivano nuovi dettagli in merito alla possibile sospensione della Liga e della Segunda Division. Nella giornata di ieri si era deciso di giocare i prossimi due turni a porte chiuse ma già in queste ore anche in Spagna si va verso misure più restrittive.

Il sindacato dei calciatori spinge infatti per lo stop immediato dei campionati e nella giornata di domani alle ore 12.00, riporta 'La Sexta', è prevista una riunione d'urgenza per valutare questa ipotesi.