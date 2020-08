Sospetti in Austria sulla promozione del Ried: sotto indagine il 9-0 dell'ultima giornata

Il clamoroso 9-0 con cui il Ried si è assicurato la promozione nella prima divisione ha sollevato un vero e proprio polverone in Austria. Grazie al successo ottenuto

venerdì scorso contro il Florisdorfer, infatti, il Ried ha ottenuto una migliore differenza reti rispetto al Klagenfurt, che ha chiuso il campionato a pari punti con i rivali. La Federcalcio, secondo i media locali, avrebbe aperto un'indagine su quanto accaduto, mentre il Florisdorfer (che aveva una delle migliori difese e ha subito 4 reti in 20 minuti) rigetta le accuse: "La sconfitta ci provoca ancora mal di testa e sgomento. Siamo consapevoli di aver deluso molte persone per lo spettacolo offerto. Vorremmo scusarci a nome dell'intero club per la prestazione non professionale della nostra squadra. Ci difenderemo con veemenza dalle varie accuse. Nei prossimi giorni e settimane analizzeremo la partita".