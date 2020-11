Sospiro di sollievo per Simeone: la spalla di Oblak sta bene, il portiere ci sarà col Barcellona

L'assenza di Jan Oblak nella sfida di ieri contro il Kosovo aveva fatto scattare l'allarme in casa Atletico Madrid in vista dell'importantissimo scontro con il Barcellona di sabato. Simeone può però tirare un sospiro di sollievo: il portiere sloveno non ha riportato alcuna problema significativo alla spalla e potrebbe scendere in campo mercoledì contro la Grecia.