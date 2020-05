Southampton costretto a vendere: Ings, Redmond e Warde-Prowse sulla lista dei partenti

Il Southampton sarà costretto a cedere diversi pezzi pregiati questa estate. La squadra inglese infatti è fortemente in crisi e perderà circa 100 milioni di sterline da questa pausa forzata per il Coronavirus. Come spiega il Daily Star pertanto, i Saints saranno costretti a fare cassa vendendo alcuni dei loro migliori giocatori e i prescelti dovrebbero essere Danny Ings, Nathan Redmond e James Ward-Prowse, giocatori che hanno tanto mercato e che sono in cima alla lista dei partenti.