Southampton, familiare positivo al Covid-19: il tecnico Hasenhuttl in isolamento

Non sarà in panchina oggi contro il West Ham, Ralph Hasenhuttl. Il manager del Southampton è in isolamento fiduciario in quanto un suo familiare è risultato positivo al Covid-19. Il tecnico seguirà la partita in tv e interagirà con la squadra in collegamento audio e video.