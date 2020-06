Southampton, Hasenhuttl: "Due gol concessi troppo facilmente, pensiamo alla prossima"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Hasenhuttl dopo Southampton-Arsenal.

Dopo il 3-0 contro il Norwich, il Southampton frena tra le mura amiche contro l’Arsenal. Il tecnico dei Saints Ralph Hasenhuttl ha commentato così la sconfitta per 0-2 contro i Gunners: “Nel primo tempo abbiamo sofferto il pressing dell’Arsenal e preso delle decisioni sbagliate sul rettangolo di gioco. Nella ripresa siamo cresciuti e il numero delle occasioni nostre e loro è stato più equilibrato. Non abbiamo però sfruttato al meglio le nostre possibilità, mentre i due gol dell’Arsenal li abbiamo concessi troppo facilmente. Sul primo gol non siamo stati abili nella gestione del pallone come siamo solitamente, mentre sul secondo dovevamo essere più reattivi sulla respinta di McCarthy. Adesso non dobbiamo pensare negativamente al fatto che abbiamo la terza gara in pochi giorni: dobbiamo continuare a correre ed essere felici di poter giocare”.