Southampton, Hasenhüttl: "E' stata un'umiliazione, abbiamo una rosa troppo corta"

Ralph Hasenhüttl, allenatore del Southampton, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso 5-2 contro il Tottenham di Mourinho: "Il baricentro alto non ci ha creato problemi nel primo tempo, mentre nella ripresa lo abbiamo pagato a caro prezzo perché non siamo riusciti a dare la giusta pressione ai nostri avversari. Siamo stati ingenui, ma onestamente penso che sia difficile giocare meglio vista la squadra che abbiamo. Non è facile cambiare l'assetto tattico, è stata un'umiliazione per tutti noi ma sarebbe potuta andare peggio: abbiamo una rosa corta, non possiamo spingere per tutti i novanta minuti ma nemmeno reggere per solo un tempo. Adams? Credo sia il giocatore più sfortunato tra quelli a disposizione".