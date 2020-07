Southampton, Hasenhuttl: "Servivano coraggio e fortuna, orgoglioso dei miei ragazzi"

Le dichiarazioni di Hasenhuttl dopo Southampton-Manchester City.

Esulta Ralph Hasenhuttl, capace di battere il Manchester City con il suo Southampton. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria sui Citizens, partendo dal gran gol di Adams: “Penso che significhi molto per lui e anche per noi. Stava lavorando duramente, tutti pensavamo che avrebbe meritato la gioia del gol. Non voglio però soffermarmi solo su un singolo, oggi in tanti hanno giocato alla grande. Dovevamo essere coraggiosi e avere anche un po’ di fortuna, altrimenti è impossibile fare risultato contro una big come il City. Per ottenere qualcosa devi combattere con le armi che hai: oggi l’abbiamo fatto e ne sono orgoglioso”.