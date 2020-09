Southampton, nuovo prestito per Hoedt: l'ex Lazio vicino all'Anderlecht

Wesley Hoedt potrebbe tornare in Belgio. Acquistato dalla Lazio nel 2017 per 15 milioni di sterline,il difensore olandese non gioca per il Southampton da novembre 2018 e ha trascorso gli ultimi 18 mesi in prestito, prima al Celta Vigo e poi al Royal Antwerp. Adesso, il classe 1994 è nel mirino dell'Anderlecht, che sta raggiungendo un accordo per un prestito secco. Lo riporta Sky Sports UK.