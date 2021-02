Southampton umiliato 9-0 per la seconda volta in due anni. Hasenthuttl: "Stavolta fa più male"

Ralph Hasenhuttl, tecnico del Southampton, ha commentato l'umiliazione subita contro il Manchester United (9-0): "Abbiamo perso in modo orribile e 90 minuti possono essere davvero lunghi in Premier League. Da fuori non potevamo fare nulla. Alla fine è un po' differente rispetto all'altra volta (in riferimento allo 0-9 dell'anno scorso subito contro il Leicester) perché siamo un una posizione in classifica che non occupavamo da anni. E fa ancora più male, perché la squadra di oggi è differente e ha giocato una buona stagione".