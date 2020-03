Spagna, 4 club di Liga rifiutano il tampone: "Priorità a chi ne ha davvero bisogno"

Quattro club di Liga hanno rifiutato di sottoporsi al test per il coronavirus: si tratta di Eibar, Valladolid, Osasuna e Celta Vigo. La ragione è dovuta al fatto che i giocatori dei rispettivi club non stanno mostrando sintomi e che preferiscono che i tamponi vengano destinati a persone in questo momento più bisognose. A darne conferma il portavoce istituzionale del Valladolid, David Espinar: "È vero che LaLiga li ha resi disponibili per noi, ma abbiamo deciso di non sfruttarli per criteri medici e sociali. Nessun giocatore presenta sintomi e crediamo che ci siano gruppi di persone più bisognose. Sono loro che devono avere la priorità".