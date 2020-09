Spagna, Adama Traorè salterà anche la sfida contro l'Ucraina: ha lasciato il ritiro

Adama Traoré non sarà a disposizione di Luis Enrique nemmeno per la gara contro l'Ucraina. Dopo aver saltato la partita contro la Germania per essere risultato positiva al coronavirus, l'esterno del Wolverhampton non potrà giocare la prossima sfida anche se è ormai si è negativizzato. Tenendo conto del protocollo della UEFA, la Federazione spagnola ha comunicato che per precauzione il giocatore ha abbandonato il ritiro della nazionale e non prenderà parte alla sfida.