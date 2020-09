Spagna, Ansu Fati: "Orgoglioso di essere qui ma ora dovrò riconquistarmi la Roja"

Dopo il primo gol con la nazionale spagnola, Ansu Fati ai microfoni di Teledeporte ha detto: "Sono molto contento, soprattutto per la vittoria della squadra, abbiamo fatto una grande partita in 90 minuti. È un orgoglio lavorare con Luis Enrique e con tutti i miei colleghi, mi hanno accolto a braccia aperte e con fiducia. Ora dovrà lavorare al massimo per tornare in nazionale. E al Barça dovrò allenarmi tanto e aspettare l'occasione per approfittarne".