Spagna, arrestato giocatore del Las Palmas. È accusato di aver aggredito la compagna

Jonathan Silva Vieira, difensore del Las Palmas, è stato arrestato per violenza machista. Secondo quanto riportato da Canarias 7, il calciatore è indagato per aver aggredito la sua compagna. Al momento non vi sono ulteriori dettagli sulla vicenda e il club ancora non ha preso posizione sulla vicenda.