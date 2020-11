Spagna-Germania 6-0 è già storia: la peggior sconfitta di sempre per i tedeschi

Spagna-Germania 6-0 è già nella storia. Perché si tratta di una goleada inaspettata e senza precedenti. Come evidenziato di Opta, si tratta infatti della sconfitta con il peggior passivo in una gara competitiva nella storia della nazionale tedesca (nel 1909 la Germania perse 9-0 contro l’Inghilterra, ma si trattava di un’amichevole). Inoltre, la Spagna è la prima squadra dal 2015 a non concedere neanche un tiro in porta alla Germania.