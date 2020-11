Spagna-Germania 6-0, le pagelle: Ferran Torres tripletta memorabile, blackout tedesco

Spagna-Germania 6-0

Marcatori: 17' Morata, 34' Ferrán Torres, 39' Rodri, 55' Ferrán Torres, 72' Ferrán Torres, 89' Oyarzabal

SPAGNA

Unai Simón 6 - Praticamente inoperoso, può tornare a casa senza aver nemmeno sporcato la divisa.

Sergi Roberto 6,5 - Dalle sue parti dovrebbe agire Werner, in realtà la manovra tedesca è talmente inconsistente che l'attaccante del Chelsea non riesce mai a mordere.

Ramos 6,5 - Dopo aver festeggiato il record continentale di presenze in nazionale nella gara con la Svizzera, gioca un primo tempo di livello, ma è costretto ad uscire per un affaticamento. Dal 44' p.t.: Garcia 6 - Rileva Ramos senza far sentire l'assenza del capitano nella ripresa.

Pau Torres 6 - Presidia il centro della difesa in collaborazione con Ramos concedendo pochissimo ad una Germania piuttosto povera di idee.

Gayà 7 - Grande pressione sulla fascia, assist per il 4-0 e attenzione sempre alta nella fase difensiva.

Rodri 7 - Sfrutta le maglie larghissime della retroguardia tedesca per battere Neuer su calcio d'angolo e chiudere il primo tempo sul 3-0. Concreto.

Canales n.g. - Esce dopo pochi minuti per un sospetto infortunio muscolare. Dal 15' p.t.: Fabian Ruiz 7,5 - Ottimo impatto sulla gara: dopo due minuti serve a Morata l'assist per l'1-0, e mette lo zampino nel quarto e quinto gol della Roja. Serata di grazia.

Olmo 6,5 - Ha due importanti occasioni per segnare, ma prima la traversa e poi Neuer gli negano la gioia del gol. Propositivo. Dal 29' s.t.: Gerard Moreno n.g. - Una manciata di minuti per prendere parte al trionfo spagnolo.

Koke 6,5 - Prestazione di sostanza e di "muscoli", mette diversi cross contribuendo alla pressione costante della Spagna nella metà campo avversaria.

Ferrán Torres 8 - Segnare una tripletta in nazionale non è da tutti, ancor meno segnare tre gol ad un monumento come Neuer. Ci riesce grazie ad una prova di grande determinazione, oltre che di sostanza sotto porta. Dal 30' s.t.: Asensio n.g. - Vorrebbe partecipare al festival del gol ma non trova l'occasione giusta per far male.

Morata 7,5 - Era a digiuno di gol in nazionale da oltre un anno ma gli bastano 17 minuti per dimostrare di essere in un ottimo momento di forma. Oltre alla marcatura personale, contribuisce alla manovra corale della Spagna. Dal 29' s.t.: Oyarzabal 6,5 - Sfrutta una deviazione fortuita di Tah e segna la rete che chiude i giochi. Rapace.

GERMANIA



Neuer 5 - Viene colto in controtempo da Morata in occasione del primo gol. Può fare ben poco sugli assalti spietati della Spagna che non trova ostacoli tra sé e la porta tedesca.

Ginter 4 - Nelle prime fasi della gara sembra quasi dimenticarsi di coprire la fascia destra, concedendo troppi spazi alle iniziative spagnole. Quando arretra il baricentro il danno è ormai fatto.

Süle 4 - Disorientato di fronte alla dinamicità degli attaccanti avversari, risulta troppo farraginoso in difesa. Dal 1' s.t.: Tah 4 - Più presente del compagno, ma meno preciso nei suoi interventi: il reparto non guadagna in termini di tenuta dopo il suo ingresso.

Koch 4 - Si lascia spesso ingannare dai colpi ad effetto degli avversari, e si trova costretto a rincorrere.

Max 4 - Partecipa alle imperdonabili amnesie del reparto arretrato concedendo troppi spazi sulla fascia.

Goretzka 4,5 - Löw gli dà fiducia dopo la buona prova con due assist contro l'Ucraina, ma appare totalmente involuto. Dal 16' s.t.: Neuahus 5 - Tra i pochi spiragli di luce nel secondo tempo tedesco, non è abbastanza per ridestare la squadra dall'incubo.

Gündoğan 4,5 - Troppi falli e poche idee, il centrocampo della Germania è quasi impalpabile.

Kroos 5 - Qualche giocata degna di nota nelle prime battute della partita, ma ben presto anche il suo fuoco si spegne.

Sané 5,5 - Cerca di dare il suo contributo catalizzando la manovra sulla fascia, ma i risultati non sono memorabili. Dal 16' s.t.: Waldschmidt 5 - Entra quando ormai la gara è più che compromessa.

Gnabry 5,5 - E' l'autore dell'unica vera palla gol della Germania, un tiro al volo al 77' che si infrange sulla traversa. Potrebbe far meglio nella marcatura di Morata in occasione del vantaggio spagnolo.

Werner 4,5 - Poco servito, quasi mai in partita. Gara deludente e priva di idee. Dal 32' s.t.: Henrichs n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.