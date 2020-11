Spagna-Germania 6-0, Low a terra: "Non ha funzionato nulla. Ma non torneranno i senatori"

E’ amareggiato e turbato, il ct della Germania Joachim Low dopo il pesante ko per 6-0 contro la Spagna. Queste le sue parole a poche ore dalla debacle: “Difficile spiegare una sconfitta del genere in una giornata nera come la pece. Non ha funzionato proprio niente, non salvo nulla. Dopo lo 0-1 abbiamo buttato via tutti i nostri concetti di gioco, non ho visto né organizzazione né comunicazione. Un ritorno in Nazionale di Muller, Humels e Boateng? Abbiamo fiducia nei nostri giocatori. Ma oggi abbiamo visto che non siamo ancora al punto in cui speravamo di essere. Dobbiamo analizzare i motivi”.