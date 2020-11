Spagna-Germania, Luis Enrique: "Non cambieremo approccio. Ramos? Felice di averlo"

vedi letture

Alla vigilia di Spagna-Germania, match decisivo per la vittoria del Gruppo 4 della Lega A di Nations League ha parlato il ct delle Furie Rosse Luis Enrique: “Le critiche dopo la sconfitta contro l’Ucraina e il pareggio contro la Svizzera? Analizzo il nostro lavoro in base a quello che vedo in campo e non per quello che vedono i tifosi. Per questo non voglio confrontarmi con nessuno. Anche contro la Germania la nostra idea di gioco sarà sempre la stessa e non faremo alcun tipo di calcolo. Vogliamo solo vincere. Come sempre”.

L’ex tecnico della Roma e del Barcellona ha poi parlato del momento di Sergio Ramos: “Non so se sia il miglior rigorista al mondo. In Nazionale c’è sempre grande pressione e devi accettare il risvolto positivo e quello negativo di tutto questo. I risultati di Sergio parlano chiaro e questo non cambia con un contratto in scadenza. La sua leadership e il suo entusiasmo sono sempre gli stessi. Siamo felicissimi di avere giocatori come lui”.

Spazio, infine, al tema della formazione: “Ho deciso chi giocherà in porta, ma i diretti interessati lo scopriranno come al solito un’ora e mezzo prima della partita”.