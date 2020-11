Spagna-Germania, Rodri: "Sarà una partita da vita o morte. Un vero test per l'Europeo"

Alla vigilia di Spagna-Germania, match decisivo per la vittoria del Gruppo 4 della Lega A di Nations League ha parlato il centrocampista delle Furie Rosse e del Manchester City Rodri: “Loro sono una squadra di grande livello come sempre. Per questo quello di domani sarà un bel test per capire il nostro livello. Sarà un bivio, vita o morte, per l’Europeo. La mentalità deve essere quella che ci porta a voler vincere. Luis Enrique ci chiede di affrontare anche le amichevoli come se fossero una gara dell’Europeo”.