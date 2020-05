Spagna, i club possono ritrovarsi in fasi della pandemia differenti. Allenamenti da lunedì

Irene Lozano, presidentessa del Consejo Superior de Deportes, ha parlato ad As sull'eventuale ritorno in campo del campionato: "Non sono in grado di dire quale sarà la data della ripresa. Naturalmente, è una grande notizia nel contesto europeo, quella del poter tornare ad allenarsi da lunedì. A partire da allora, bisogna aspettare e vedere come procedono le sedute e la pandemia. Il Governoha pianificato diversi livelli di allentamento delle misure in base all'evoluzione della situazione in ogni provincia".

Pertanto, può capitare di vedere il Real Madrid essere in Fase 1 e il Maiorca in Fase 2?

"L'allenamento individuale è in fase zero, a partire dal giorno 4. E il dottor Fernando Simon ha già avvertito che Madrid e Barcellona potrebbero essere le ultime aree ad avere misure meno restrittive perché sono le zone più colpite dalla pandemia. Se dovessero esserci disparità, gli organizzatori del torneo dovranno garantire integrità e giustizia. Sono loro che devono prendere le misure appropriate".