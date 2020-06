Spagna, il Celta espugna San Sebastian. Real Sociedad, 3° ko di fila. Champions lontana

Real Sociedad in caduta libera: i baschi trovano la terza sconfitta consecutiva, cadendo in casa contro un rivitalizzato Celta. Appena un punto conquistato dopo quattro gare per gli uomini di Imanol. Zona Champions ora distante 6 punti. Buon successo per l'Osasuna sul campo dell'Alavés in una partita che non aveva niente da dire ai fini della classifica. Di seguito i risultati delle sfide di stasera:

ALAVES-OSASUNA 0-1 - 64' Toni Lato

REAL SOCIEDAD-CELTA 0-1 - 45' Aspas rig.

Classifica

Barcellona 68

Real Madrid 65

Atlético Madrid 55

Siviglia 53

Getafe 49

Villarreal 48

Real Sociedad 47

Valencia 46

Granada 43

Athletic 42

Osasuna 38

Levante 38

Alavés 35

Betis 34

Valldolid 34

Celta 33

Eibar 29

Maiorca 26

Leganés 25

Espanyol 24