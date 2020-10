Spagna, il Getafe cambia nome in Fe FC: "Per chiedere al mondo di non perdere la fede"

Il Getafe cambia nome. In vista della partita di sabato contro il Barcellona la squadra is chiamerà Fe FC. "Fe", che in spagnolo significa "fede", è un nome scelto non a caso, in questo momento storico. Lo stesso club lo spiega: Il Getafe Football Club cambia nome per chiedere al mondo di non perdere la fede. La situazione che abbiamo vissuto in tutto il mondo è eccezionale e il Getafe CF non può restare impassibile, per questo ha deciso di mandare un messaggio positivo al mondo, poiché, se la storia ha mostrato qualcosa, è che siamo capaci di superare qualsiasi avversità, per questo il Club vuole chiedere al mondo di non perdere la fiducia negli esseri umani, poiché sono capaci di fare cose incredibili. Questa mattina è stato presentato nella società ai media.