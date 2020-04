Spagna, il Ministero della Salute non accetterà test sui calciatori senza sintomi

Secondo Cadena SER, il Ministero della Salute spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di modificare le regole relative l'uso dei tamponi. Pertanto i calciatori non potranno sottoporsi ai test per il coronavirus, se non solo in caso di presentazione dei sintomi della malattia e su prescrizione medica.