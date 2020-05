Spagna, il presidente dell'AFE accusato di corruzione. I calciatori ne chiedono le dimissioni

I calciatori spagnoli e le calciatrici spagnole di tutte le categorie chiedono le dimissioni immediate di David Aganzo come presidente dell'Assocalciatori (AFE) e di Diego Rivas come segretario generale. Nei giorni scorsi Aganzo è stato accusato di corruzione, al fine di ottenere illegalmente delle informazioni fiscali su "Futblistas On", altro sindacato di calciatori radicato particolarmente nel mondo dilettantistico.

"Questa situazione ci ha portato a una grande indignazione. Non possiamo tollerare che il nostro sindacato sia collegato con la corruzione, tangenti a funzionari pubblici, attitudini dittatoriali. Abbiamo perso tutta la fiducia in loro" si legge. I calciatori rendono noto di voler a capo dell'AFE Fernando Morientes: "Che rappresenta meglio di chiunque altro i valori che mai si devono perdere".