Spagna incantata da Pedri: a 17 anni Iniesta e Xavi non avevano mai giocato in prima squadra

vedi letture

Alla sua età, Andrés Iniesta stava cominciando la sua avventura con il Barcellona B. A 17 anni, Xavi non aveva ancora disputato una partita con la prima squadra del Barcellona. Per questo motivo stupisce la personalità con cui Pedro Gonzalez Lopez, per tutti semplicemente Pedri, si è conquistato la maglia blaugrana. Certo, sarebbe meglio evitare certi confronti, ma la sua prestazione nella sfida di ieri contro la Juventus ha davvero incantato, ancor più che in campionato. Un gigante, secondo Marca, nella sfida dell'Allianz Stadium: 95,1% di passaggi riusciti (39 su 41, di cui 32 nella metà campo avversaria), 6 palloni recuperati, una presenza costante nelle azioni offensive della squadra di Koeman. Il tecnico ha ripetuto, fin dal primo momento, che non sarà un comprimario: titolare nel Clasico, già a segno in Champions al debutto. È nata una stella?