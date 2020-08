Spagna, incertezza sulla stagione 2020-21: giovedì riunione straordinaria per decidere le date

Regna l'incertezza in Spagna in vista della nuova stagione. Nella giornata di ieri la Federcalcio ha bocciato la proposta del presidente Tebas sulle date della stagione 2020-21: il Consiglio Superiore dello Sport, proprio per questo motivo, ha deciso di convocare una riunione urgente per poter decidere una strategia comune nel minor tempo possibile.