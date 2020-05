Spagna, l'Assocalciatori frena sulla ripresa: "Dubbi sui contagi e sui test ai giocatori"

Il sindacato calciatori della Liga (AFE) non ha ancora dato il suo assenso, come richiesto, al protocollo per il ritorno alle attività stabilito dalla Commissione Sport. Ieri, in un comunicato diramato sul sito ufficiale, l'Assocalciatori ha chiesto chiarimenti su quali siano i rischi di contagi e cosa potrebbe succedere in caso di nuove positività. "Vogliamo sapere qual è il reale rischio di contagio alla ripresa, se i test ai giocatori spettino al Ministero e come funziona il meccanismo di coordinamento in caso di inosservanza del protocollo. Riteniamo che vadano previste sanzioni severe in casi del genere". Il sindacato chiede che in ogni caso l'eventuale ripresa preveda un intervallo di almeno tre giorni da partita a partita, col divieto di giocare con temperature oltre 32 gradi.