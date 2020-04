Spagna, la Federcalcio propone: per l'Europa si terrà conto dell'ultima classifica

La Federcalcio spagnola (RFEF) sta valutando i possibili scenari della Liga, anche riguardo le coppe europee. I media spagnoli riportano che nella riunione di oggi è stato suggerito di prendere in considerazione la classifica al momento dello stop del campionato, datato 11 marzo. Pertanto, se il torneo non dovesse riprendere, la RFEF comunicherà alla UEFA che Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad potranno iscriversi alla Champions League, con Atlético Madrid e Getafe in Europa League. Se la finale di Copa del Rey, che vedrà opposte Athletic e Real Sociedad e la vincitrice sarà una delle sei migliori classificate, allora verrà ripescato il settimo classificato al momento dello stop, che in questo momento sarebbe il Valencia. In caso la finale non si dovesse giocare in Europa League andrebbe l'Athletic.