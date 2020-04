Spagna, la proposta della Federcalcio rischia di mettere nei guai l'Atletico Madrid

La Federcalcio spagnola (RFEF) sta valutando i possibili scenari della Liga, anche riguardo le coppe europee. I media spagnoli riportano che nella riunione di oggi è stato suggerito di prendere in considerazione la classifica al momento dello stop del campionato, datato 11 marzo.

Fra i club che rischiano il più grosso contraccolpo c'è l'Atlético Madrid. I colchoneros sono attualmente sesti in classifica e di conseguenza andrebbero in Europa League. As di oggi sottolinea come il 15% del budget del club è dato dalla partecipazione alla Champions. Solo in questa stagione, per fare un esempio, sarebbero potuti entrare fra premi UEFA, incassi e market pool attorno ai 100 milioni di euro. Rende meglio l'idea il paragone con gli incassi da Europa League: nel 2018 l'Atlético vinse la coppa e incassò poco più di 16 milioni di euro.

La pandemia da coronavirus sta già mettendo a dura prova la stabilità societaria, tanto da ricorrere all'ERTE (regolamento sull'occupazione, nel quale il contratto viene temporaneamente sospeso o viene effettuata una riduzione dell'orario di lavoro in un determinato periodo).