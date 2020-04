Spagna, LaLiga e Assocalciatori ancora distanti sui tagli degli stipendi

LaLiga e l'Assocalciatori spagnola (AFE) stanno trattando la riduzione degli stipendi dei calciatori. Ancora nessun accordo trovato e forbice ampia tra le due posizioni. La proposta della AFE è quella di un taglio del 20% nel caso dei calciatori di Primera Division, col 10% da recuperarsi per la stagione successiva. Questo nel caso la stagione non si dovesse più riprendere. In caso contrario, non c'è la volontà di tagliare anche in caso di partite a porte chiuse. Per quel che riguarda la Segunda Division la percentuale proposta è dell'8%. La volontà de LaLiga, ricordiamo, è quella di una riduzione salariale del 50%. La AFE, inoltre, ha ribadito la sua preoccupazione circa la sicurezza delle condizioni di lavoro.