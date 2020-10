Spagna, Luis Enrique: "Il pubblico in Ucraina? Dirò ai giocatori di far finta che tifino per noi"

Luis Enrique, ct della Spagna ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani di Nations League contro l'Ucraina: "L'Ucraina è una squadra coerente nel modo in cui gioca nonostante abbiano subito delle perdite in vista della sfida di domani. Rientrano bene e si difendono bene e domani occorrerà fare una bella partita per superarli. Ansu Fati? Ha 17 anni ma conosce perfettamente come giocano le difese avversarie. Il pubblico? E' un qualcosa che ci fa essere ottimisti perché ha il sapore della normalità. Ovviamente è un vantaggio per i nostri avversari ma dirò ai miei giocatori di far finta che tifino per noi".