Spagna, Luis Enrique: "Nostro obiettivo erano le finali. Credo che gli infortuni non siano gravi"

La goleada inferta alla Germania è valsa alla Spagna non solo il primato nel girone e l'accesso alla Final Four di Nations League, ma anche un notevole rimbalzo di fiducia dopo alcuni risultati non esaltanti da parte della Roja. Al termine della gara il CT spagnolo Luis Enrique ha analizzato in conferenza stampa la prestazione maiuscola dei suoi giocatori.

"Ho provato le stesse emozioni di tutti i tifosi della Nazionale: tanta felicità e gioia. È molto importante riguadagnare la strada della vittoria in questo modo, attraverso una bella partita, una un bel gioco. Sono molto contento. Penso che in questo turno di qualificazione non abbiamo meritato di perdere nessuna partita. Abbiamo pareggiato alcune volte, ma abbiamo fatto buone prestazioni contro Ucraina e Germania, e anche nella gara di Madrid contro la Svizzera penso che avremmo meritato di più. Abbiamo segnato 13 gol in 6 partite e ne abbiamo subiti 3, questi sono i numeri. Sono lì e chiunque può trarre le proprie conclusioni. Penso che avremmo meritato risultati migliori."

Sulle individualità emerse nel roboante 6-0 alla Germania:

"Sottolineare il merito di qualcuno in particolare sarebbe ingiusto, perché per poter fare quella pressione ed imporsi in questo modo sulla Germania è necessario un lavoro collettivo, in attacco e in difesa. Grazie al lavoro difensivo siamo riusciti a impedire ai loro attaccanti e centrocampisti di emergere, e con il lavoro offensivo li abbiamo messi in difficoltà."

Canales e Sergio Ramos hanno lasciato il campo per problemi fisici. Quali sono le loro condizioni?

"Crediamo che i due infortuni non siano nulla di grave o importante, ma chiaramente è un momento spiacevole per tutti. Mi dispiace per i club, ma è così."

Sul percorso della Roja in Nations League:

"Lo avevo detto che ero ottimista, e non erano parole di facciata, tutt'altro. Penso che questo aiuterà i giocatori a non rilassarsi, a continuare con quell'atteggiamento e non vedo l'ora di rivederli a marzo. Questo risultato è un'ottima iniezione di fiducia per i giocatori, ma loro conoscono il livello che hanno. Il nostro obiettivo era essere primi nel girone e raggiungere le Final Four della Nations League, ci siamo riusciti. Spero che i giocatori abbiano questa voglia di vincere a marzo e che potremo sfruttarla nelle finali".