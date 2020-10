Spagna, Luis Enrique: "Obiettivo formare una squadra di 23 calciatori disposti a dare tutto"

Il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique ha analizzato ai microfoni di TVE il successo contro la Svizzera: "Non c'è niente che non mi sia piaciuto. La maggior parte della partita è andata molto bene. Sono molto orgoglioso della fase finale della gara perché in un altro momento avremmo arretrato il baricentro e invece abbiamo portato avanti la squadra in modo da non concedere opportunità all’avversario. Per me tutte le partite sono importanti, stiamo cercando di generare competitività, formare una squadra di 23 calciatori disposti a giocare e dare il meglio. Le rotazioni dipenderanno da quello che vediamo in questi giorni".