Spagna, Luis Enrique: "Sei mondiali? Se qualcuno può riuscirci, questo è Sergio Ramos"

Intervenuto in conferenza stampa per commentare le sue convocazioni per le prossime gare di qualificazione al Mondiale, il ct spagnolo Luis Enrique ha parlato anche di Sergio Ramos e della possibilità di vederlo in Qatar nel 2022: "Nessuno nella storia del calcio è riuscito finora a giocare sei Mondiali. Se qualcuno può riuscirci, però, questo è sicuramente Sergio Ramos. Non so se io ci sarò ancora, spero di sì. Ma, qualunque sarà il ct della Spagna, questo sarà ovviamente contento di poter contare su un calciatore del genere. Il rinnovo di Ramos col Real Madrid? Non mi compete parlarne. Il futuro è incerto, pensiamo al presente".