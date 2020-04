Spagna, Luis Enrique si ridurrà l'ingaggio del 25%

vedi letture

Luis Enrique Martínez, commissario tecnico della Spagna, ha comunicato alla Federazione iberica che si ridurrà lo stipendio del 25% per aiutare la RFEF a non avere conseguenze negative durante l'emergenza coronavirus che sta mettendo in difficoltà tutta l'Europa. A riportarlo è AS.